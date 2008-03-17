Студия Букет

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Доставка цветов

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Работаем с 2017 года, за это время мы доказали, что наши Цены, Сервис и Качество Цветов на Высшем Уровне.- Флористика Любой Сложности. Творим Красоту✨- Предоставляем Услуги по Озеленению Офисов и Домов. Бесплатно проконсультируем по выбору и уходу Горшечных Растений, подберем Выгодную Цену.- Аренда Экзотический Растений, Декораций на Праздники, продажа Воздушных Шариков- Свадебная Флористика начиная с Букета Невесты и заканчивая оформлением зала- Занимаемся Food-Флористикой и Sweet-Дизайном- Помогаем с Открытием и Ведением Собственного Цветочного Бизнеса.

Рекомендуемые товары

Цветы в Шляпной Коробке
Цветы в Шляпной Коробке
1 500.00₽
Букет Лиловый Поцелуй
Букет Лиловый Поцелуй
Букет Лиловый Поцелуй
1 250.00₽
Цветочный Привет
Цветочный Привет
Цветочный Привет
1 360.00₽
Букет Луиза
Букет Луиза
Букет Луиза
2 560.00₽
Букет Нежный Бум
Букет Нежный Бум
Букет Нежный Бум
2 840.00₽
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
200.00₽
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
200.00₽
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
200.00₽
Букет 11 Диантусов в Крафте
Букет 11 Диантусов в Крафте
Букет 11 Диантусов в Крафте
1 950.00₽
Букет Рыжий Сюрприз
Букет Рыжий Сюрприз
Букет Рыжий Сюрприз
2 150.00₽
Букет Фантазия
Букет Фантазия
Букет Фантазия
2 250.00₽
Распродажа
Сладкий Подарок
Сладкий Подарок
Сладкий Подарок
Акция 2 900.00₽
Скидка 14%
2 500.00₽
Распродажа
Сладкое Признание
Сладкое Признание
Сладкое Признание
Акция 3 500.00₽
Скидка 17%
2 900.00₽
Распродажа
Большой Бокс для Сладкоежки
Большой Бокс для Сладкоежки
Большой Бокс для Сладкоежки
Акция 5 800.00₽
Скидка 25%
4 350.00₽
Шары с Пожеланием 7 штук
Шары с Пожеланием 7 штук
Шары с Пожеланием 7 штук
1 000.00₽
Шары Микс 11 штук
Шары Микс 11 штук
Шары Микс 11 штук
1 450.00₽
Букет Учителю
Букет Учителю
Букет Учителю
1 200.00₽
Букет Учителю
Букет Учителю
Букет Учителю
2 000.00₽
Композиция Учителю + Шоколадка
Композиция Учителю + Шоколадка
Композиция Учителю + Шоколадка
2 580.00₽
Композиция Учителю + шоколадка в подарок
Композиция Учителю + шоколадка в подарок
Композиция Учителю + шоколадка в подарок
3 570.00₽
Букет Восторг
Букет Восторг
Букет Восторг
2 250.00₽
Букет Элегант
Букет Элегант
Букет Элегант
3 270.00₽
Летнее Настроение
Летнее Настроение
Летнее Настроение
3 490.00₽
11 роз бордо в Упаковке
11 роз бордо в Упаковке
11 роз бордо в Упаковке
1 490.00₽
Букет Крафтовый Крем
Букет Крафтовый Крем
Букет Крафтовый Крем
1 790.00₽
Букет Сердце 23 розы
Букет Сердце 23 розы
Букет Сердце 23 розы
3 200.00₽
Композиция Любимой
Композиция Любимой
Композиция Любимой
2 590.00₽
Распродажа
Биг Букет Альстромерии
Биг Букет Альстромерии
Биг Букет Альстромерии
Акция 6 790.00₽
Скидка 14%
5 850.00₽
Black Monday
Black Monday
Black Monday
1 500.00₽
Распродажа
Солнечное Настроение
Солнечное Настроение
Солнечное Настроение
Акция 3 900.00₽
Скидка 16%
3 290.00₽
Студия Букет
Подарочный сертификат
Подарочный сертификат
Подарочный сертификат
3 000.00₽
Букет Лилий
Букет Лилий
Букет Лилий
2 500.00₽
Композиция Микки
Композиция Микки
Композиция Микки
3 000.00₽
Распродажа
51 Роза Градиент
51 Роза Градиент
51 Роза Градиент
Акция 7 890.00₽
Скидка 18%
6 500.00₽
Букет Радужный
Букет Радужный
Букет Радужный
2 300.00₽
Букет Фиолетовая Вуаль
Букет Фиолетовая Вуаль
Букет Фиолетовая Вуаль
2 400.00₽
Микс Альстромерии
Микс Альстромерии
Микс Альстромерии
2 200.00₽
101 Роза Микс
101 Роза Микс
101 Роза Микс
14 500.00₽
Студия Букет
Букет 25 Метровых Роз
Букет 25 Метровых Роз
Букет 25 Метровых Роз
Букет в Матовой Упаковке и Бесплатная Открытка
Акция 8 300.00₽
Скидка 34%
5 490.00₽
Студия Букет
Букет Яркий Микс Хризантем
Букет Яркий Микс Хризантем
Букет Яркий Микс Хризантем
Букет в Матовой Упаковке и Бесплатная Открытка
Акция 3 100.00₽
Скидка 13%
2 700.00₽
Студия Букет
Букет 51 Кустовая Роза
Букет 51 Кустовая Роза
Букет 51 Кустовая Роза
Букет в Матовой Упаковке
9 580.00₽

Букеты

Букет Лиловый Поцелуй
Букет Лиловый Поцелуй
Букет Лиловый Поцелуй
1 250.00₽
Цветочный Привет
Цветочный Привет
Цветочный Привет
1 360.00₽
Букет Луиза
Букет Луиза
Букет Луиза
2 560.00₽
Букет Нежный Бум
Букет Нежный Бум
Букет Нежный Бум
2 840.00₽
Букет 11 Диантусов в Крафте
Букет 11 Диантусов в Крафте
Букет 11 Диантусов в Крафте
1 950.00₽
Букет Рыжий Сюрприз
Букет Рыжий Сюрприз
Букет Рыжий Сюрприз
2 150.00₽
Букет Фантазия
Букет Фантазия
Букет Фантазия
2 250.00₽
Букет Учителю
Букет Учителю
Букет Учителю
1 200.00₽
Букет Учителю
Букет Учителю
Букет Учителю
2 000.00₽
Букет Восторг
Букет Восторг
Букет Восторг
2 250.00₽
Букет Элегант
Букет Элегант
Букет Элегант
3 270.00₽
Летнее Настроение
Летнее Настроение
Летнее Настроение
3 490.00₽
23 Солнечные Розы
23 Солнечные Розы
23 Солнечные Розы
2 590.00₽
11 роз бордо в Упаковке
11 роз бордо в Упаковке
11 роз бордо в Упаковке
1 490.00₽
Букет Крафтовый Крем
Букет Крафтовый Крем
Букет Крафтовый Крем
1 790.00₽
Букет Сердце 23 розы
Букет Сердце 23 розы
Букет Сердце 23 розы
3 200.00₽
Распродажа
Биг Букет Альстромерии
Биг Букет Альстромерии
Биг Букет Альстромерии
Акция 6 790.00₽
Скидка 14%
5 850.00₽
Джумилия
Джумилия
Джумилия
2 190.00₽
Букет Мисс Бомбастик
Букет Мисс Бомбастик
Букет Мисс Бомбастик
2 300.00₽
Белые Лилии
Белые Лилии
Белые Лилии
2 000.00₽
Сборный Букет Цветов
Сборный Букет Цветов
Сборный Букет Цветов
1 900.00₽
Букет Хризантем
Букет Хризантем
Букет Хризантем
1 500.00₽
Букет Хризантем
Букет Хризантем
Букет Хризантем
1 500.00₽
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Композиции

Композиция Учителю + Шоколадка
Композиция Учителю + Шоколадка
Композиция Учителю + Шоколадка
2 580.00₽
Композиция Учителю + шоколадка в подарок
Композиция Учителю + шоколадка в подарок
Композиция Учителю + шоколадка в подарок
3 570.00₽
Нежная Композиция
Нежная Композиция
Нежная Композиция
2 300.00₽
Композиция Фламинго
Композиция Фламинго
Композиция Фламинго
2 150.00₽
Мини Композиция с Розами
Мини Композиция с Розами
Мини Композиция с Розами
1 350.00₽
Композиция Любимой
Композиция Любимой
Композиция Любимой
2 590.00₽
Black Monday
Black Monday
Black Monday
1 500.00₽
Композиция Вау Эффект
Композиция Вау Эффект
Композиция Вау Эффект
2 900.00₽
Шляпная Коробка Микс Цвета
Шляпная Коробка Микс Цвета
Шляпная Коробка Микс Цвета
3 200.00₽
Композиция Микки
Композиция Микки
Композиция Микки
3 000.00₽
Корзина 25 Роз
Корзина 25 Роз
Корзина 25 Роз
4 500.00₽
Распродажа
Композиция 35 Роз
Композиция 35 Роз
Композиция 35 Роз
Акция 4 590.00₽
Скидка 13%
3 990.00₽
Композиция с Шаром
Композиция с Шаром
Композиция с Шаром
3 700.00₽
Студия Букет
Радужная Композиция
Радужная Композиция
Радужная Композиция
Бесплатная Открытка
Акция 3 100.00₽
Скидка 10%
2 800.00₽
Студия Букет
Композиция из Цветов
Композиция из Цветов
Композиция из Цветов
Бесплатная Открытка
Акция 2 500.00₽
Скидка 8%
2 300.00₽
Студия Букет
Композиция из Цветов
Композиция из Цветов
Композиция из Цветов
Акция 1 700.00₽
Скидка 12%
1 500.00₽

Воздушные Шары

Шары с Пожеланием 7 штук
Шары с Пожеланием 7 штук
Шары с Пожеланием 7 штук
1 000.00₽
Шары Хром 15 штук
Шары Хром 15 штук
Шары Хром 15 штук
2 000.00₽
Шары Микс 11 штук
Шары Микс 11 штук
Шары Микс 11 штук
1 450.00₽
Летающие Шары
Летающие Шары
Летающие Шары
1 500.00₽

Конфеты

Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
200.00₽
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
200.00₽
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
Шоколадка Schogotten
200.00₽
Распродажа
Сладкий Сюрприз
Сладкий Сюрприз
Сладкий Сюрприз
Акция 3 200.00₽
Скидка 14%
2 750.00₽
Распродажа
Сладкий Подарок
Сладкий Подарок
Сладкий Подарок
Акция 2 900.00₽
Скидка 14%
2 500.00₽
Распродажа
Сладкое Признание
Сладкое Признание
Сладкое Признание
Акция 3 500.00₽
Скидка 17%
2 900.00₽
Распродажа
Большой Бокс для Сладкоежки
Большой Бокс для Сладкоежки
Большой Бокс для Сладкоежки
Акция 5 800.00₽
Скидка 25%
4 350.00₽
Тоблерон Шоколад
Тоблерон Шоколад
Тоблерон Шоколад
300.00₽
Конфеты Тофифи
Конфеты Тофифи
Конфеты Тофифи
300.00₽
Конфеты Ферреро Роше
Конфеты Ферреро Роше
Конфеты Ферреро Роше
700.00₽
Конфеты Рофаэлло
Конфеты Рофаэлло
Конфеты Рофаэлло
400.00₽
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Вежливый и обходительный персонал. Доставили быстро и в срок, мне всё очень понравилось!
Дмитрий Соколов
Дубна
Спасибо за честный бизнес!!! Очень часто заказываю букеты онлайн. Всегда свежие цветы, большой ассортимент, что очень радует и приятно удивляет, всегда четко ко времени привозят, приятные курьеры. Обычно я не оставляю нигде личные фото, но здесь по человечески захотелось. Удачи!
Дарья Кузнецова
Дубна
Цены тут были подозрительно ниже остальных магазинов, но заказ доставили оперативно, даже быстрее обещанного срока. Консультанты толковые. Спасибо!
Алексей С.
Екатеринбург

Адрес:

Московская Область, Дубна Вернова 1, Пятерочка.

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Рабочий График:

Понедельник-Воскресение.

9:00-21:00.

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